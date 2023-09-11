الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التعليم الشامل للطلاب ذوي الهمم" دورة تدريبية بكلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق

دورة تدريبية
دورة تدريبية

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة دورة تدريبية عن التعليم الشامل للطلاب ذوي الهمم، بحضور د. عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، ود. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية.

تعاون بين “أمديست” وعدة جامعات مصرية

تأتي هذه الدورة انطلاقًا من إتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الهمم، واستكمالًا لخطة التدريبات وورش العمل المتضمنة في بروتوكول التعاون بين هيئة "أمديست" والجامعات الخمسة عشر الموقعة عليه، بهدف إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

حضر الدورة د. إيمان إبراهيم، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، ود. رشا مصطفى، نائب مدير المركز، ود. دينا محسن، نائب مدير برامج المنح بالجامعات الحكومية، وأ. نهله حفني من هيئة "أمديست" ومنسق جامعة الزقازيق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وخلال كلمته، أكد د. عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة ورئيس المركز على الاستعداد الكامل وجاهزية الجامعة لتفعيل دور المركز وتطبيق كافة أهدافه، وأن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات عملية مهمة في الاهتمام بالطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة، في نطاق الخدمات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والأنشطة المختلفة المقدمة لهم، لدمج هذه الفئة من "فرسان الإرادة بالجامعة" في المجتمع.

كما أشار د.عاطف حسين إلى أن إدارة الجامعة برئاسة د.خالد الدرندلى تعمل على توفير الدعم الكامل لمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لجعله مركزا مستداما،  بما يخدم الطلاب لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها لفكرة الدمج الكامل.

ومن جانبة عرض د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ، تجربة جامعة الزقازيق بما تقدمة من خدمات متميزة ومتفردة للطلاب ذوي الهمم من إعفائهم من المصروفات الدراسية، وكامل المصروفات للخدمات المقدمة لهم والتميز في الأنشطة الطلابية التي يشتركون بها محققين مراكز متقدمة، إلى جانب مايقدم من إرشاد أكاديمي ونفسي لهؤلاء الطلاب، وماتقوم به الجامعة أيضا من جهود في الإتاحة والوصول الشامل لكافة المبانى ومنشآت الجامعة.

وأشارت د.دينا محسن نائب مدير برامج المنح الحكومية إلى أن أهداف المركز تتمثل في زيادة أعداد الطلاب المقبولين من ذوي الإعاقات المختلفة علي مستوي الكليات، ومدي ملائمة كل كلية لنوع الإعاقة ، وأيضا التوسع في نشر الوعي الكافي للتعامل معها، بالاضافة إلى الإستعداد الكامل من المركز لتقديم الدعم من المدربين والإخصائيين والمهندسين وعمل الورش التدريبية اللازمة لهم.

جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق خدمة الطلاب ذوي الإعاقة دورة تدريبية ذوي الهمم برامج المنح الحكومية

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