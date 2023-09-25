بسبب تسرب للغاز.. انفجار فى منطقة بندر عباس الإيرانية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين، أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز.

وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدا للأمر بعد.

ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.

وكان حريق اندلع في المصفاة في يوليو الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

ونسبت "رويترز" الخبر إلى "نادي الصحفيين الشباب"، وهي وكالة أنباء محلية يقودها طلاب.

وأظهر مقطع فيديو دخانا كثيفا يتصاعد من المصفاة، بينما توقفت سيارة شرطة في مكان قريب من الموقع، حيث تجمع فيه مارة لمتابعة ما يحدث.

إيران ترحب بوقف النار فى كراباخ

كانت إيران قد عبّرت عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الأذرية وممثلي الأرمن في منطقة كراباخ، ودعت الجانبين إلى التركيز على الحوار والآليات السلمية لحل القضايا في إطار سلامة ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان.

وكانت باكو قد أعلنت، الأربعاء، عن أنها "استعادت السيادة" على إقليم ناغورني كراباخ المتنازع عليه منذ عقود مع أرمينيا، في أعقاب عملية عسكرية خاطفة انتهت باتّفاق لوقف إطلاق النار وموافقة سلطة الإقليم على إلقاء أسلحتها وإجراء محادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقًا على الاتفاق: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن سرورها للاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلي الأرمن القاطنين في منطقة كاراباخ لوقف الاشتباكات في هذه المنطقة، وتتوقع أن يتم التركيز على الحوار والآليات السلمية لحل القضايا في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان".

وأكد المتحدث أن الحرب لا نتيجة منها سوى الدمار وانتشار الكراهية وتعريض استقرار المنطقة وأمنها للخطر، ورحب بالحوار بين باكو وممثلي الأرمن الذين يعيشون في كاراباخ، حسبما نقلت وكالة إرنا.

وأضاف: "لا يوجد سبب آخر لاستمرار الاشتباكات في المنطقة، ونأمل ألا نشهد بعد الآن أي حرب في المنطقة".