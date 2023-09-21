طهران ترحب بالاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلى الأرمن فى قرة باغ

اعربت إيران عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الأذربيجانية وممثلي الأرمن في منطقة قره باغ، ودعت الجانبين إلى التركيز على الحوار والآليات السلمية لحل القضايا في إطار سلامة ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان.

وكانت باكو أعلنت الأربعاء أنها "استعادت السيادة" على إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه منذ عقود مع أرمينيا، في أعقاب عملية عسكرية خاطفة انتهت باتّفاق لوقف إطلاق النار وموافقة سلطة الإقليم على إلقاء أسلحتها وإجراء محادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني ناصر كنعاني، تعليقا على الاتفاق: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن سرورها للاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلي الأرمن القاطنين في منطقة قرة باغ لوقف الاشتباكات في هذه المنطقة، وتتوقع ان يتم التركيز على الحوار والآليات السلمية لحل القضايا في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان".

وأكد المتحدث أن الحرب لا نتيجة منها سوى الدمار وانتشار الكراهية وتعريض استقرار المنطقة وأمنها للخطر، ورحب بالحوار بين باكو وممثلي الأرمن الذين يعيشون في قرة باغ، حسبما نقلت وكالة إرنا.

وأضاف: "لا يوجد سبب آخر لاستمرار الاشتباكات في المنطقة ونأمل ألا نشهد بعد الان أي حرب في المنطقة".

مستعدون للمساعدة بدفع عملية السلام الدائم

وتابع كنعاني: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب بالاحترام الكامل لوحدة الأراضي والحدود المعترف بها دولياً لدول المنطقة، وترى أنه ينبغي ضمان حقوق وأمن سكان قرة باغ في هذا الإطار، وهي مستعدة للمساعدة بدفع عملية السلام الدائم والمستقر، بحضور دول المنطقة، وتشدد على أن تدخل أطراف ثالثة في قضايا المنطقة لن يؤدي إلا إلى تعقيد القضايا وتعريض الاتفاقات التي تم التوصل إليها للخطر".

وتوصل طرفا النزاع في قره باغ أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف بها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرا من الأربعاء.

وجاء الاتفاق بعدما بدأت باكو الثلاثاء عملية "لمكافحة الإرهاب" في الإقليم ذي الغالبية الأرمنية، أعلنت نهايتها بعد 24 ساعة.