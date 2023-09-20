الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أذربيجان: العملية العسكرية في ناجورنو كاراباخ ستتوقف حال تسليم الانفصاليين أسلحتهم

العملية العسكرية
العملية العسكرية في ناغورنو

 

قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن العملية العسكرية في ناجورنو كاراباخ ستتوقف حال تسليم الانفصاليين الأرمن أسلحتهم، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين رئيس أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

هجمات بأسلحة عالية الدقة فى إقليم كاراباخ

وأشارت أذربيجان إلى أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ ردا على استفزازات أرمينيا، منوهة إلى أن هدف العمليات العسكرية هو دفع القوات الأرمينية للانسحاب.

وأكدت أذربيجان، في بيان لها، أنها أبلغت روسيا ببدء عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم نارجونو كاراباخ، معلنة إغلاق مجالها الجوي أمام أرمينيا.

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