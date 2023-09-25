الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في رابع أيامه.. استمرار فعاليات منتدى الشباب المسيحي في دير القديس جاورجيوس بلبنان

كنيسة
كنيسة

واصل  منتدى الشباب المسيحي  في دير القديس جاورجيوس الحميراء البطريركي - وادي النصارى بلبنان، فعاليات يومه الرابع  والذي اتسم بالتنوع روحيا، ترفيهيا وثقافيا وفكريا.

 وفي بداية اليوم، شارك الشبان في القداس الإلهي الذي أقامه غبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبى، وألقى عظة تحدث فيها عن أهمية الإيمان والتمسك بكلمة الرب في حياتنا لنتغلب على الصعوبات.

أما المحطة الثانية، فتجلت بأبهى صورها من خلال اللقاء  الأبوي الشفاف والصادق النابع من القلب والذي جمع الأب الروحي البطريرك يوحنا مع أبنائه في كنيسة الدير، مستمعا إلى تساؤلاتهم وخبراتهم، ومشددا على الثبات في الإيمان والابتعاد عن موضة العصر الهدامة.

وفي فترة المساء، شارك الشبان والشابات في صلاة الغروب، عقبها ،تم توزيعهم  إلى مجموعات وناقشوا مواضيع روحية تناولت أساسيات العلاقة مع الله وحضوره بيننا.

وتوج الشبان يومهم الرابع بسهرة ثقافية ترفيهية عبروا خلالها عن عاداتهم وتقاليدهم المتبعة  في بلداتهم، كما قدموا فقرات ومشاهد ترمز إلى مواضيع معينة، وذلك بحضور المتروبوليت أنطونيوس الصوري ( أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما)؛ الأسقف رومانوس الحناة- الوكيل البطريركي، الأسقف موسى الخصي، ٱباء كهنة وشمامسة.

وفي ختام هذا اليوم من فعاليات منتدى الشباب المسيحي بلبنان ،عبر الشبان عن فرحهم بهذا المنتدى الذي أعطاهم السلام الداخلي الحقيقي.

وتركز الكنائس اللبنانية بمختلف طوائفها، على خدمة الشباب  المسيحي، لذلك كرسوا وأطلقوا منتدى الشباب المسيحي، لكي يناقش المشكلات المجتمعية  التي تشغل بال الشباب في لبنان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القادة الدينيين على دعم التواصل ،مع الشباب بشكل دائم ،عبر المنتديات واللقاءات الدورية الشهرية والسنوية ، التي تعتبر خطوة لبناء جسور التواصل معهم ، والتقارب لأفكارهم وما يشغلهم من موضوعات على الساحة اللبنانية.

منتدى الشباب المسيحي التنوع بلبنان اللقاء الأبوي البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبى الكنائس اللبنانية

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