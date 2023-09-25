الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق يوم مسكونى للشباب فى كنيسة العذراء مريم بچنيڤ

كنيسة
كنيسة

نظمت  كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة السويسرية چنيڤ، أمس الأول، لقاءً لشباب الطوائف المسيحية بالمدينة، في إطار عضويتها في لجنة المجلس المسكوني لكنائس چنيڤ.

تضمن اليوم مجموعات عمل قدمها شباب الكنيسة عن فن الأيقونة القبطية، وتطور اللغة القبطية، والقديس الأنبا أنطونيوس وحياة الرهبنة، والقديس موريس والشهداء الأقباط.

أقيم اليوم بحضور نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، إلى جانب نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.

كما أقامت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا نهضة روحية لشباب الإيبارشية والخدام والخادمات، على مدار يومي السبت والأحد من الأسبوع الأول في سبتمبر الجاري.

قدم الدكتور چورچ باسيلى أستاذ الدفاع اللاهوتي بعدد من الكليات اللاهوتية، محاضرات امتازت بالشرح الوافي والحوار والأسئلة والأجوبة من المشاركين الحاضرين أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

ممثلو الطوائف

في سياق متصل بالكنائس القبطية الأرثوذكسية، كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة يقارب عددها ٨٠ شخصًا من ممثلي الأديان والطوائف من مختلف أنحاء العالم، بحضور نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر.

جاءت هذه المجموعة إلى مصر في زيارة تقديس إلى طريق رحلة العائلة المقدسة تنظمها هيئة "الحياة الحقيقية مع الله"، وألقى قداسته عليهم محاضرة عن تاريخ مصر وجغرافيتها وتأثير ذلك على الحياة الروحانية، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية، وعن العائلة المقدسة، وعن مصر الحديثة.

وقدم قداسته هدايا تذكارية لهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته مع الحضور.

كما استقبل أعضاء فريق عمل هيئة "كوبتك أورفانز" بمكاتب مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، في المقر البابوي بالقاهرة.

قدمت المهندسة نرمين رياض مؤسسة الهيئة عرضًا لإحصائيات تخص عمل الهيئة وما حققته.

كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة السويسرية چنيف لقاء لشباب الطوائف المسيحية لجنة المجلس المسكوني لكنائس چنيڤ الكنيسة اللغة القبطية

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