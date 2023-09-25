ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

حركة البضائع

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27487 طن تشمل : 5107 طن يوريا و 650 طن فلوسبار و 9375 طن كلينكر و 855 طن رمل و 1800 طن مولاس و 9700 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52976 طن تشمل : 8725 طن خردة و 1080 طن خشب زان و 11890 طن كسب صويا و 8169 طن سكر و 2190 طن ذرة و 431 طن فحم معبأ و 5543 طن ابلاكاش و 3517 طن حديد و 2141 طن عدس أحمر و 9290 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37985 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384524 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4687 شاحنة .