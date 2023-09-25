الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إبرام عقد توريد 4 قاطرات بحرية متعددة الأغراض في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أجرى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، زيارة لمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح هيئة ميناء دمياط.

 و كان فى استقباله  اللواء بحري أشرف عباس إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، الذى اصطحبه في جولة ميدانية لتفقد مراحل تقدم أعمال  بناء القاطرات ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى الكلى والمواصفات الفنية المطلوبة ، وقد تم التأكيد على  الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتسليم الوحدات البحرية في توقيتاتها .

 أبرز مميزات القاطرات

جدير بالذكر أنه تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن خلال شهر مايو الماضى ، وتتميز تلك القاطرات بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من  12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى  6.5 متر، وتبلغ سرعتها 12 عقدة.

إضافة جديدة وقوية لإسطول الوحدات البحرية

 وتعد تلك القاطرات إضافة جديدة وقوية لإسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط، وستساعد في التعامل مع السفن الحديثة والعملاقة التي من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء مشروع التعميق الجارى بالميناء و قرب تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء، إلى جانب التطوير الذى قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمحطة الحاويات الأولى لتدعيم وتعميق ارصفتها  .

تأتى  تلك الزيارة فى إطار توجيهات  الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات ضمن خطة الوزارة  لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية.

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