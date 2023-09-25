كيف يعمل صندوق النقد والبنك الدوليين على إشراك النساء في القيادة؟

يعمل كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على إشراك النساء في القيادة من خلال الابتكار والتمويل والعمل الجماعي، حيث تعد المساواة بين الجنسين ضرورة ملحة من الناحيتين الأخلاقية والاقتصادية، ومع ذلك، فإن تحقيقها يُعد تحديًا صعبًا ومعقدًا على نحو فريد، لذا يجب العمل بشكل جماعي لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً وملاءمة للعيش فيه.

ونتيجة لذلك يعقد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية 2023 في مراكش بالمغرب فعالية بعنوان "إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي" وذلك للاستماع إلى الأصوات العالمية الرائدة وإثراء إستراتيجية البنك الدولي المقترحة للمساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030.

وهذه الفعالية - التي ينظمها البنك الدولي ممثلاً في مؤسساته وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، بالشراكة مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال ستناقش كيف يمكن للقطاعين العام والخاص المشاركة بشكل مختلف في جهود مساندة الابتكار، والتمويل، والعمل الجماعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ماذا يناقش الصندوق والبنك الدوليين؟

كما يناقش البنك الدولي دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وحصولها على الوظائف ورأس المال والخدمات الرئيسية، مثل الخدمات الرقمية وخدمات الرعاية والتنقل، وكيفية تعيين النساء في المناصب القيادية من أجل التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.

كما يناقش البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كيفية توسيع نطاق الشراكة مع الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل العمل الجماعي لإزالة الحواجز النظامية والمتعلقة بالأعراف السائدة التي تواجهها المرأة والنهوض بتمكين النساء والفتيات.

الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

تُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، في مراكش بالمغرب، حيث تركز اجتماعات على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، ومن المقرر أن تبحث الفعاليات الدليل الجديد الذي نحتاج إليه لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة.