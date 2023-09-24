الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تصحيح بيانات البنك الدولي لنسبة الدين بالعراق

ارشيفية
ارشيفية

اتضح للبنك الدولي وجود خطأ فيما يخص بيانات الدين لسنة 2022 والتوقعات الناتجة عنها للسنوات التالية الواردة في إصدار ربيع وصيف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق الذي تم نشره مؤخرًا.

تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 53.8% إلى 40.8% بالعراق 

 ونتيجة لذلك، قامت مجموعة البنك الدولي بتصحيح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 من 53.8% إلى 40.8%، وهي لا تزال في اتجاه تنازلي، كما قام البنك الدولي بتصحيح النسبة المذكورة في التقرير ونشر النسخة المصحّحة على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي في 7 سبتمبر 2023، ولم يطرأ أي تعديل على البيانات والاستنتاجات الأخرى.

ويقدم المرصد الاقتصادي للعراق - وهو تقرير نصف سنوي - لمحةً محايدةً عن الاقتصاد العراقي والتوقعات المحيطة به بناءً على البيانات التي توفرها حكومة العراق على مواقعها الرسمية وكذلك على تحليلات البنك الدولي. 

ويستعرض التقرير التطورات الاقتصادية الرئيسية ويقيّم آثارها، كما ويحلل انعكاسات السياسات على آفاق العراق المستقبلية ضمن السياق الاقتصادي العالمي طويل الأجل. يتم نشر المرصد الاقتصادي للعراق ويستهدف جمهوراً واسعاً، ويمثل أداةً تحليلية مهمة تهدف الى المساعدة في إثراء الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية الهامّة لمستقبل العراق، إن إصدار ربيع وصيف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق هو الأساس الدقيق للحوار المستنير حول الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.

البنك الدولي يناقش الموازنة بين الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الوقت الذي يواجه فيه التعافي الاقتصادي في العراق الذي تحقق مؤخراً جراء الزيادة في الواردات النفطية، رياحًا معاكسة ومخاطر سلبية قد تؤثر على آفاقه الاقتصادية على المدى الطويل، يجدد البنك الدولي التزامه بدعم جهود حكومة العراق الرامية الى إجراء الإصلاحات المهمة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

البنك الدولي المرصد الاقتصادي للعراق السياق الاقتصادي العالمي نسبة الدين الناتج المحلي الاجمالى العراق

مواد متعلقة

المشاط تلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في نيويورك

البنك الدولي يناقش الموازنة بين الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولى يستعرض جهود السعودية فى دعم الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟