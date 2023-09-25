عدم قبول دعوى منع عبدالله رشدى من الخطابة

قررت محكمة القضاء الاداري اليوم الإثنين، عدم قبول دعوى المطالبة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوى دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

تفاصيل الدعوى

كانت الدعوى قد طالبت بشطب قيد عبدالله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، كما طالبت بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التليفون.

وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وعزله من إمامة المساجد لاستخدام الدين في غير محله.