الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة ذكاء اصطناعي في الجامعات

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

تعمل الدولة على قدم وساق، لتطوير التعليم الجامعي، حيث شهدت الجامعات تطورًا كبيرًا خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أبرز ما تم في الجامعات هو دخول مجال الذكاء الاصطناعي في الدراسة بالكليات.       

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خطاب من التعليم بشأن خطة التنمية المهنية لمعلمي 6 ابتدائي

وبحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فإنه تضمقائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، 13 كلية في الجامعات الحكومية، إضافة إلى 3 جامعات خاصة، وهي كالتالي:«جامعة سوهاج، جامعة الاقصر، جامعة القاهرة، وجامعة طنطا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة حلوان، وجامعة دمهنور، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنوفية، وجامعة بنها، وجامعة مطروح، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة السادات»، وجاءت كلية الذكاء الاصطناعي في 3 جامعات خاصة، وهي «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، جامعة التكنولوجيا الحديثة».

نتائج تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجامعات

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الأثار الايجابية التى تعود على طلاب الجامعات بدراسة الذكاء الاصطناعى منها تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية لاكتشاف المعرفة وتطبيق لذكاء الاصطناعي على البيانات وخاصةالبيانات الكبيرة، والتعرف على أساسيب وطرق التنقيب في البيانات والتنبؤ بالتغيرات المتسقبلية وكيفية استخدامها لحل مشاكل واقعية، والقدرة على بناء نماذج تحليلة ووصفية لتقديم خدمات لتحيل البيانات الكبيةر الحجم.

بالإضافة إلى دراسة الأساليب والتقنيات التي تتعامل مع البيانات بطريقة موازية لرفع كفاءة عمليات الاستعلام في البيانات واستبناط أنماط التغيير فيها، و دراسة كيفية جمع البيانات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، وكيفية القيام بعملية معالجة وتنظيم المعلومات، و دراسة التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي مثل علم الروبوت في المجالات المختلفة، وفهم وإتقان تقنيات علوم البيانات في تحليل البيانات واتخاذ القرارات وتطبيق مبادىء علوم البيانات لتحليل مشاكل العمل، وبناء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزميات التعليم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق، والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات الأعمال التي على نظام العمل في شركة أو مؤسسة كاملة.

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