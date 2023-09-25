الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة رضيع بالبدرشين

طفل
طفل

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة رضيع حديث الولادة بمنطقة البدرشين، للتوصل لهوية الشخص الذي تخلص من الجثة، وكشف ملابسات الواقعة.

كما يفحص رجال المباحث عددا من العيادات والمراكز الطبية في البدرشين، الخاصة بإجراء عمليات الوضع، للتوصل لهوية والدة الطفل، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان عثروا على الجثة.

وناظر رجال المباحث جثة الطفل، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جثة رضيع 

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل في أحد شوارع البدرشين. 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كاميرات المراقبة جثة رضيع رضيع حديث الولادة البدرشين مديرية أمن الجيزة

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