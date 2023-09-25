5 أطعمة تحافظ على شبابك.. الشيكولاتة منهم
التغذية الجيدة يمكن أن تؤخر عملية الشيخوخة وتحافظ على الصحة البدنية والعقلية مع تقدمك في السن، مع تقدم العمر، ينضب الكولاجين ولكن تناول الطعام الجيد يساعد بشرتك على التوهج والإشراق بشكل طبيعي، لذا فيما يلي نوضح الأطعمة الغنية بفيتامين C سوف تساعد على تقليل علامات شيخوخة الجلد.
ووفقًا لموقع health تحتوي الأطعمة المضادة للشيخوخة بشكل أساسي على فيتامينات مختلفة و حمض الإيلاجيك ومعززات الكولاجين الطبيعية، يوجد الكولاجين في الطبقة الوسطى من بشرتك مما يساعد على امتلاء البشرة وممتلئة.
الأفوكادو
الأفوكادو، بما يحتويه من دهون أحادية غير مشبعة، وسيلة لذيذة لدعم وظائف المخ والذاكرة، لذا قم بتجربتها في السلطات أو على خبز الحبوب الكاملة.
الجوز
غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، ويعد الجوز وجبة خفيفة مريحة لتعزيز الدماغ.
السبانخ
تحتوي السبانخ على حمض الفوليك، ويمكن أن تساعد في تأخير التدهور المعرفي، قم بإدراجه في وجباتك للحصول على خيار صحي للدماغ.
بذور الكتان
هذه البذور الصغيرة مليئة بالـ أوميجا 3 والألياف ومضادات الأكسدة، مما يفيد صحة الدماغ والقلب. أضفها إلى العصائر أو الزبادي أو المخبوزات.
الشوكولاتة الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة (70% كاكاو أو أكثر) على مركبات الفلافونويد التي تدعم الذاكرة والوظيفة الإدراكية.
أن يبدأ الأمر من الداخل للخارج والاهتمام بنظامك الغذائي وأن يكون له الأولوية، حيث أن الغذاء المناسب هو العامل الرئيسي لمنع شيخوخة الجلد، يجب أيضًا مراعاة عوامل نمط الحياة الأخرى مثل الحماية من أشعة الشمس ونظام حماية بشرتك.
نصائح تساعدك مع التغذية السليمة
- يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الدهون والوجبات الغذائية الدهنية إلى تقليل تدفق الدم إلى الجلد، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، تتم إزالة السموم بشكل طبيعي من جسمك عندما يعمل الكبد بشكل صحيح ومع ذلك، إذا تراكمت هذه السموم في الكبد ولم يتم تفكيكها بشكل كافٍ، فإنها يمكن أن تضر بشرتك، مما يسبب حب الشباب، والشحوب، والتجاعيد، وفقدان الكولاجين، وفقدان المرونة، والاحمرار، والجفاف، والانتفاخ.
- يؤدي الإفراط في تناول الملح المعالج إلى تسريع شيخوخة الجسم والجلد، يتم استهلاكه بشكل متكرر من خلال المنتجات الغذائية مثل الجبن والبيبروني والبيتزا ورقائق البطاطس والمقرمشات والحبوب وما إلى ذلك، ويتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه والانتفاخ عند تناوله في وقت متأخر من الليل وبشكل زائد.
- اللحوم هي طعام غني بالبروتين يحافظ على صحتك ويساعدك على استعادة كتلة العضلات، من ناحية أخرى، يمكن أن يسبب استهلاك اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم اللذيذة الجفاف ويحد من إنتاج الجسم لفيتامين C، وهو ضروري لتكوين الكولاجين، وتسريع الشيخوخة.