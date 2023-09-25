5 أطعمة تحافظ على شبابك.. الشيكولاتة منهم

التغذية الجيدة يمكن أن تؤخر عملية الشيخوخة وتحافظ على الصحة البدنية والعقلية مع تقدمك في السن، مع تقدم العمر، ينضب الكولاجين ولكن تناول الطعام الجيد يساعد بشرتك على التوهج والإشراق بشكل طبيعي، لذا فيما يلي نوضح الأطعمة الغنية بفيتامين C سوف تساعد على تقليل علامات شيخوخة الجلد.

ووفقًا لموقع health تحتوي الأطعمة المضادة للشيخوخة بشكل أساسي على فيتامينات مختلفة و حمض الإيلاجيك ومعززات الكولاجين الطبيعية، يوجد الكولاجين في الطبقة الوسطى من بشرتك مما يساعد على امتلاء البشرة وممتلئة.

الأفوكادو

الأفوكادو، بما يحتويه من دهون أحادية غير مشبعة، وسيلة لذيذة لدعم وظائف المخ والذاكرة، لذا قم بتجربتها في السلطات أو على خبز الحبوب الكاملة.

الجوز

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، ويعد الجوز وجبة خفيفة مريحة لتعزيز الدماغ.

السبانخ

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك، ويمكن أن تساعد في تأخير التدهور المعرفي، قم بإدراجه في وجباتك للحصول على خيار صحي للدماغ.

بذور الكتان

هذه البذور الصغيرة مليئة بالـ أوميجا 3 والألياف ومضادات الأكسدة، مما يفيد صحة الدماغ والقلب. أضفها إلى العصائر أو الزبادي أو المخبوزات.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة (70% كاكاو أو أكثر) على مركبات الفلافونويد التي تدعم الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

أن يبدأ الأمر من الداخل للخارج والاهتمام بنظامك الغذائي وأن يكون له الأولوية، حيث أن الغذاء المناسب هو العامل الرئيسي لمنع شيخوخة الجلد، يجب أيضًا مراعاة عوامل نمط الحياة الأخرى مثل الحماية من أشعة الشمس ونظام حماية بشرتك.

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