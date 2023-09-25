أعظم حضارات العالم.. رئيس البنك الآسيوى للاستثمار يعرب عن تقديره لمصر وشعبها

أعرب جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على كرم الضيافة، والدعم القوي أثناء الاجتماع السنوي الـ8 للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

الاجتماع يعتبر نقطة وصل بين قارتى آسيا وإفريقيا

وقال، خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور الرئيس السيسي، إن الاجتماع يعتبر نقطة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، فمصر من أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، وتحتل البنية التحتية المصرية مكانة خاصة منذ فترة طويلة في عقول العالم.