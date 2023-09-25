الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: "حياة كريمة" تهتم بالمواطن المصرى وصحته (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي إن مبادرة حياة كريمة منذ إطلاقها وحتى الآن وهي تنشأ بنية تحتية، وتهتم بالمواطن المصري وصحته وتقديم كل الخدمات له في كل القرى والمحافظات. 

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري رقم واحد داخل الدولة المصرية، لهذا اهتمام الدولة بصحة المواطن أصبح شيئًا أساسيًا، ولذلك تطلق مبادرة "حياة كريمة" عدة قوافل طبية، وتصل للمواطن المصري وتبدأ في الكشف على المواطنين، ولن يحدث في العقود السابقة ما يحدث الآن. 

كاتب صحفي: الدولة المصرية بدأت في تغيير واجهة الريف والاهتمام بالمواطن

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن القرى والريف المصري شهد تهميشًا منذ سنوات طويلة، والدولة المصرية بدأت في تغيير واجهة الريف والاهتمام بالمواطن في عدة قطاعات، منها الصحة والتعليم وتوصيل كل الخدمات للقرى الأكثر احتياجًا. 

وأكد الكاتب الصحفي أن الدولة المصرية اهتمت بقرى الوادى الجديد، ودخول مبادرة حياة كريمة غيرت القرى إلى الأحسن، مما شجع وزاد الانتماء والولاء من المواطن المصري إلى الدولة، خاصة مع توفير فرص عمل. 

جميل عفيفي مبادرة حياة كريمة بقري الوادى الجديد قوافل طبية المواطن المصري

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