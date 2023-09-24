الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متطوعو حياة كريمة يستقبلون 7000 مستحق لمبادرة "أنت الحياة" بالسويس (فيديو)

انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس

واصل أهالي محافظة السويس الإقبال على مبادرة انت الحياة والتي انطلقت  أمس بإحدى قرى القطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس. 

إقبال كثيف 

وشهدت مبادرة  “أنت الحياة” في محافظة السويس،  إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، صباح أمس، وتكرر هذا الإقبال منذ بدء اليوم الثاني، اليوم الأحد. 

7000 مستحق

وقال عادل طاهر مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في السويس، أن المبادرة قدمت خدماتها لأكثر من 7000 مستحق، بواقع 4000 في اليوم الأول، و3000 في اليوم الثاني، أغلبهم من قرية العمدة والقرى المجاورة بنطاق حى الجناين والأحياء القريبة بالقطاع الريفي. 

300 متطوع ومتطوعة 

وقال محمود عبد العزيز منسق عام حياة كريمة في السويس، إن أكثر من 300 متطوع شاركوا بالفعالية التي أشرفت على تنظيمها مؤسسة حياة كريمة في السويس. 

خدمات القافلة 

وشملت خدمات القافلة خدمات طبية وندوات توعية قدمتها  المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة.

 

كشف طبي وعلاج بالمجان 

وبلغ عدد المقبلين لتلقى الخدمة فى القوافل الطبية عدد 1237 مستفيد في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني بلغ عدد المقبلين لتلقى الخدمة فى القوافل الطبية 854 مستفيد. 

مسرح العرائس

وأضاف المنسق، أن عدد الأطفال المقبلين على مسرح العرائس حوالى 400 طفل في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم الثاني. 

محو الأمية 

كما تم تسليم شهادات محو الأميه للمستحقين وذلك بحضور استاذ دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار كما تم تكريم بعض الشخصيات القيادية للعمل الخيرة والخدمة فى محافظة السويس بمشاركة الهيئة العامة لمحو الأمية. 

واستفاد الأهالي بشكل كبير من الفاعلية سواء من القوافل الطبية أو الندوات التوعية التي أقامها كلاً من المجلس القومي للمرأة و صندوق مكافحة الإدمان بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهة المتنوعة.

انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
انت الحياة في السويس
السويس أنت الحياة حياة كريمه العلاج قرى

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يتابع موقف مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

"الديدي" يمثل مصر في ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج "السكيت"

استمرار فعاليات مبادرة "أنتِ الحياة" بقرية العمدة فى السويس

موانئ البحر الأحمر: تداول 460 ألف طن بضائع خلال أغسطس

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

فوز منطقة السويس الأزهرية بالمراكز "الثاني والسابع والثامن" في مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"

رئيس جامعة السويس يتابع إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

"أوقاف السويس" تختتم اختبارات مسابقة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

اللوتري 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس