متطوعو حياة كريمة يستقبلون 7000 مستحق لمبادرة "أنت الحياة" بالسويس (فيديو)

واصل أهالي محافظة السويس الإقبال على مبادرة انت الحياة والتي انطلقت أمس بإحدى قرى القطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس.

إقبال كثيف

وشهدت مبادرة “أنت الحياة” في محافظة السويس، إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، صباح أمس، وتكرر هذا الإقبال منذ بدء اليوم الثاني، اليوم الأحد.

7000 مستحق

وقال عادل طاهر مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في السويس، أن المبادرة قدمت خدماتها لأكثر من 7000 مستحق، بواقع 4000 في اليوم الأول، و3000 في اليوم الثاني، أغلبهم من قرية العمدة والقرى المجاورة بنطاق حى الجناين والأحياء القريبة بالقطاع الريفي.

300 متطوع ومتطوعة

وقال محمود عبد العزيز منسق عام حياة كريمة في السويس، إن أكثر من 300 متطوع شاركوا بالفعالية التي أشرفت على تنظيمها مؤسسة حياة كريمة في السويس.

خدمات القافلة

وشملت خدمات القافلة خدمات طبية وندوات توعية قدمتها المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة.

كشف طبي وعلاج بالمجان

وبلغ عدد المقبلين لتلقى الخدمة فى القوافل الطبية عدد 1237 مستفيد في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني بلغ عدد المقبلين لتلقى الخدمة فى القوافل الطبية 854 مستفيد.

مسرح العرائس

وأضاف المنسق، أن عدد الأطفال المقبلين على مسرح العرائس حوالى 400 طفل في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم الثاني.

محو الأمية

كما تم تسليم شهادات محو الأميه للمستحقين وذلك بحضور استاذ دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار كما تم تكريم بعض الشخصيات القيادية للعمل الخيرة والخدمة فى محافظة السويس بمشاركة الهيئة العامة لمحو الأمية.

واستفاد الأهالي بشكل كبير من الفاعلية سواء من القوافل الطبية أو الندوات التوعية التي أقامها كلاً من المجلس القومي للمرأة و صندوق مكافحة الإدمان بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهة المتنوعة.

انت الحياة في السويس

انت الحياة في السويس

انت الحياة في السويس

انت الحياة في السويس

انت الحياة في السويس

انت الحياة في السويس