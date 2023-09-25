عضو "التصديري للحاصلات الزراعية": ارتفاع أسعار البصل ليس مربوطا بالتصدير

كشف مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قرار وقف تصدير البصل لم يلغ ولكنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين، مُشيرًا إلى أن المشكلة جاءت من تفسير أو ترجمة موظفو الجمارك للقرار.

الوليلي: ارتفاع أسعار البصل ليس مربوطًَا بالتصدير

وأضاف "الوليلي" في تصريحات له، أن ارتفاع أسعار البصل ليس مربوطا بالتصدير، لأن الموسم الماضي الفلاح خسر في زراعة البصل وبناء عليه قلص المساحه المخصصه لزراعة البصل لصالح زراعات أخرى.

وأكد عضو “التصديري للحاصلات” أن المحصول هذا العام ليس مثل كل عام، مُشيرًا إلى أن حجم الصادرات بلغت 380 الف طن ولم نصل لرقم العام الماضي 580 ألف طن وهناك 200 ألف طن أقل من العام الماضي كما أن الاستهلاك المحلي لا يتعدي الـ2 مليون طن.

ضوابط وآليات للزراعة والتصدير

وطالب "الوليلي" بوضع ضوابط وأليات للزراعة والتصدير متسائلًا.. لماذا لا تستعين الدولة بخبرات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية وشعب التصدير في الغرف التجارية وغرف صناعة الحبوب و المواد الغذائية في اتحاد الصناعات في المنظومة التصديرية؟.

وناشد "الوليلي" بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك توجيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية في هذا الشأن وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينيه من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.