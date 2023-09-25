الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالجيزة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخصان مصرعهما  وأصيب 14 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الصحراوى الشرقى نطاق الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

 

txt

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير ببني سويف

 تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

 

txt

مصرع أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد المطرية

حادث انقلاب سيارة الجيزة الطريق الصحراوي غرفة عمليات النجدة رجال المباحث

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأطفيح

بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 في حادث سير بأسوان

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد لقاء السيسى ولى شى.. كيف تتعاون مصر والصين فى مبادرة "الحزام والطريق"؟

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

اليوم.. محاكمة زوج ومديرة منزل فى وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى