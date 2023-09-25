مصرع شخصين وإصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الصحراوى الشرقى نطاق الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.