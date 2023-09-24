مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم، في حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من نزلة نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

أمن بني سويف يتلقي بلاغا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقى، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

الدفع بسيارات إسعاف

على الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من «حسن.م.ع» 52 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح و كدمات ، «هويدا.م.ا» 50 سنة مصابة جروح وكدمات، ويتلقون العلاج داخل قسم الاستقبال.

واستقبل المستشفى «حسن.ن.م» 18 سنة، مقيم مركز ملوى بالمنيا جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.