الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد المطرية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخص ونجله مصرعهما في حادث اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نقل  على سيارة ملاكي كان يستقلانها على طريق المطرية بورسعيد مما أدى إلى مصرعهما في الحال.

 

مصرع الأب ونجله

استقبلت مشرحة  مستشفى ٣٠ يونيو التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من عبدالسلام العوضي يبلغ من العمر 70 سنة، ونجله أحمد عبد السلام وبلغ من العمر 30 سنة من مدينة  المطرية بمحافظة الدقهلية.
 

الإجراءات القانونية 

من جانبه أمر اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي؛ للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.
 

جرى وضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الشهود واستخراج تصاريح الدفن.

بورسعيد إسعاف التأمين الصحي النيابة العامة مستشفى 30 يونيو

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