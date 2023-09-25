"بلاش دول".. شيخ "الشبراوية" يدشن حملة للتحذير من عودة "الإخوان الإرهابية"

دشن الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، حملة «بلاش دول»، محذراً من عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد مرة أخرى عبر بوابة الانتخابات.

وعرض مقاطع فيديو تجمع عدة مشاهد لجرائم الجماعة الإرهابية الموثقة بالصوت و الصورة لقيادات التنظيم الإرهابي وعددا من أعضائه، معيداً للذاكرة ما أقدم عليه تنظيم الجماعة الإرهابية من أفعال قتل و حرق و تفجير في محافظات شتى عقب خروج الشعب المصري معلناً رفضه لحكم الجماعة مطالباً برحيلهم .

الحملة ضرورة كي لا ينخدع الشعب المصري مرة أخرى في شعارات تحمل بين طياتها نوايا خبيثة

و أكد "الشبراوي"، أن حملة " بلاش دول " هي بمثابة إضاءة للوعي في ظل اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية و هي ضرورة كي لا ينخدع الشعب المصري مرة أخرى في شعارات تحمل بين طياتها نوايا خبيثة تضمر الشر لمصر و شعبها، لتكون مدخل خلفي لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد مرة أخرى.

وذلك من خلال تمرير رسائل الإحباط تارة و السخط تارة أخرى إضافة إلى ترديد كلام حق يراد به باطل فعلى مر التاريخ منذ نشأة هذه الجماعة اعتمدت على التضليل الممنهج و التشويش على الذهن و التشكيك المستمر في كل الثوابت و التي يأتي في مقدمتها الإنتماء للوطن .

و أشار شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إلى أن هذه الفترة تشهد و ستشهد مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، ظهور الكثير من الشخصيات التي تحالفت مع الجماعة الإرهابية قبل ذلك و لازالت تعمل على الترويج لهم، وإعادة تسويقهم مرة أخرى تحت عباءة الشعارات التي لا تنضب من جعبتهم، و لهذا وجب على كل صاحب بصيرة أن يقف خلف مؤسسات وطنه و أن يكون حائط صد للدفاع عن هذا الوطن ضد كل حاقد و كاره .

جدير بالذكر أن المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، قد أعلن تأييد الطريقة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإنتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار " كمل رسالتك للآخر" .