شيخ الطريقة الشبراوية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدَّم الشريف العمري شيخ الطريقة الشبراوية المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المؤيد من الله ورسوله، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وشدد شيخ الطريقة الشبراوية، على أبناء الوطن أن يظلوا في حصن التكاتف والتعاون والتلاحم الشعبي، والاصطفاف خلف قيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية، وبذل كل الجهد والمثابرة والعمل الجاد للحفاظ على مصرنا الغالية وتحقيق نهضة الوطن وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار .

وتابع شيخ الطريقة الشبراوية: “أقول للمؤيد من الله ورسوله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمن بدأ الإصلاح عليه إكماله بتمامه.. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات".