المبعوث الأممى يدعو لوضع خطة لإعادة الإعمار فى ليبيا

بعد كارثة الإعصار الذي ضرب ليبيا مؤخرا، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إلى وضع خطة "وطنية شفافة وشاملة" لإعادة الإعمار.

وقال بايتلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه شدد خلال لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على ضرورة تنسيق أي جهد وطني يبذل لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أنهما ناقشا آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.

كما أضاف باتيلي أنه جدد خلال اللقاء دعوته جميع الأطراف الليبية "للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

يذكر أن الإعصار (دانيال) ضرب مناطق واسعة بشرق ليبيا مؤخرا، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق، وكانت درنة الأشد تضررا بعد انهيار سدين رئيسيين بها جراء السيول.

وحصدت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار ما لا يقل عن 3845 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها، السبت، المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة.