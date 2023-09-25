الألفى لـ"الشاهد": من ينتقص من حرب أكتوبر ليس لديه وطنية ولاعاش الإصرار

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه من يوم 7 وحتى 9 أكتوبر 1973، لم يهاجموا النقاط الحصينة للعدو، مؤكدًا أن العدو كان موجودًا بنقاطه وقائد الفرقة رأى أن يحاصروهم حتى لا ينسحبوا وفي نفس الوقت كان يتم ضربهم لاستنزافهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء 3 كتائب، الكتيبة 16 يقودها المقدم حسين طنطاوي، والكتيبة 17 يقودها المقدم علي هلال، وكانت مكلفة باقتحام النقاط الحصينة في خط بارليف لحظة العبور.

وتابع أن كتبيته 18، كانوا يقومون بتأمين الجانب الأيمن لنقاط العدو وصدرت التعليمات باقتحام النقاط الحصينة، وتمكن الرائد التابعي شاطر، وكان معه ضباط محترمين، من اقتحام النقطتين وأسروا 40 جنديا إسرائيليا تم تسليمهم.

وأكد أن أيام الحرب رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة، وتؤكد مفاهيم الناس تراها إنشائية ولكنها حقيقية، موضحًا أن المصري وقت الجد شيء آخر.

انتقاص البعض لحرب أكتوبر

وعن تعليقه على انتقاص البعض من حرب أكتوبر بمصر قال: “يصعب علي جدًا لأنه رجل ليس لديه وطنية وعندما نقدم عملا جيدا تنتقده وياليته رآها عاش القتال والضرب والإصرار في كل موقف وفي كل اقتحام على كسر العدو، وضخامة الدعم الذي تلقاه العدو، والناس الذين استشهدت والمصابين الذين فقدوا أجزاء من جسدهم”.