الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. اللواء محمد زكي الألفي يكشف لـ"الباز" كواليسه عن حرب أكتوبر في "الشاهد"

الشاهد
الشاهد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، في الحادية عشر مساء،  اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر

يكشف "الألفي" كواليس العبور وتحطيم خط بارليف، وانضمامه للفرقة 16 مشاة برئاسة أركان الفريق عبد رب النبي حافظ، والتدريبات التي كانت تتم استعدادا للحرب .

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور. 

محمد الباز نيوز محمد زكي الالفي حرب اكتوبر الإعلامي

مواد متعلقة

أشرف زكي يحتفل بتخرج الدفعة الأولي من قسم التمثيل

محمود الليثى يتصدر ترند يوتيوب بأغنية "سيبك من اللى خلع"

استعدادًا لعرضه.. وضع اللمسات الأخيرة على "نصى التانى"

"إمبراطورية ميم" لخالد النبوي آخرهم.. قائمة مسلسلات رمضان 2024

"Gen-Z".. تفاصيل أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر: "الجوائز 50 مليون جنيه"

إسلام جمال بطل حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم" ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى (صور)

بعد طرحها بيوم.. نداء شرارة تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ"ومعاك"

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

تسهيلات فى مشروع قانون مخالفات البناء: مد التصالح حتى 30 سبتمبر 2022.. وإلغاء شرط المعاينة فى القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟