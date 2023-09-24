الليلة.. اللواء محمد زكي الألفي يكشف لـ"الباز" كواليسه عن حرب أكتوبر في "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، في الحادية عشر مساء، اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر

يكشف "الألفي" كواليس العبور وتحطيم خط بارليف، وانضمامه للفرقة 16 مشاة برئاسة أركان الفريق عبد رب النبي حافظ، والتدريبات التي كانت تتم استعدادا للحرب .

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.