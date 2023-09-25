اعترافات قاتل عامل فى القوصية: "كسرت دماغة بالعصاية"

أدلى قاتل جاره في مركز القوصية بأسيوط باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق المختصة، حيث كشف أن خلافا قد حدث بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة، وأن محاولات الصلح بينهما لم تنجح على الرغم من تدخل بعض المقربين.

وأوضح أن الخلافات تجددت بينهما مرة أخرى فاستشاط غضبا، فأمسك بعصا واتجه نحوه، وأضاف "نزلت على رأسه بالعصاية كسرت دماغه" ثم تركته وحضرت الإسعاف وقامت بنقله إلى المستشفى، ثم علمت بعد ذلك بأنه توفي.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، كما استعجلت تحريات المباحث في الواقعة.

كان قد تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة القوصية بإشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل – مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل رجال مباحث القوصية لمكان البلاغ، وتبين من التحريات والفحص تحديد مرتكب الواقعة وكشف التحريات أنه عامل مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام عصا تخلص منها وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية.