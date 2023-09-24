إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف، والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف، بمراكز: البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، حيث تم إزالة حالتين بمركز البداري، حيث تم إزالة سور من البلوك الأبيض وأعمال ردم قواعد في المهد بقرية العتمانية، وإزالة حالتيِّ تعدٍ على أراضٍ زراعية بعزبة شنودة وحوض الجنينة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، فضلاً عن ردم حفر أساسات على أراضٍ زراعية مساحتها ١٢ سهمًا بالوحدة المحلية لقرية فزارة التابعة لمركز القوصية.

يأتي هذا بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بفك شدة خشبية على مساحة 130 مترًا تقريبًا بالبناء المخالف بحوض خبالة بالمعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب.

كما تم تنفيذ حالتيِّ إزالة بمركز ديروط، حيث تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بالوحدة المحلية بدشلوط، وإزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية عزبة دوس بالوحدة المحلية بصنبو، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور السابع العلوي بشارع فوزية نجيب ومصادرة مواد البناء بحي شرق.

وذلك خلال حملات برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء