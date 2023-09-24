ميكالى يرفض مواجهة اليابان فى أكتوبر ويطلب ودية أوروبية

رفض البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عرض اتحاد الكرة بشأن مواجهة اليابان وديًا، خلال معسكر الفراعنة المقبل، مطالبًا بضرورة البحث على ودية أخرى مع أحد المنتخبات الأوروبية إضافة إلى الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان.

وجاء تحفظ ميكالى على العرض اليابانى بسبب رغبته فى إقامة مباراة مع أحد المنتخبات الأوروبية التي ضمنت تواجدها في باريس 2024.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي انطلاق المعسكر القادم يوم 9 أكتوبر المقبل، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديًا، على أمل أن يتمكن مسئولو الجبلاية من الاتفاق على ودية أخرى.

وكثف المدرب البرازيلي اجتماعاته مع معاونيه أعضاء الجهاز الفني والإداري خلال الفترة الحالية، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في شهر أكتوبر المقبل، الذي يتخلله خوض الفريق مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر، بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب المقرر إقامته فى الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل وتتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.