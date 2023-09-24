الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود الليثى يتصدر ترند يوتيوب بأغنية "سيبك من اللى خلع"

محمود الليثي
محمود الليثي

احتل المطرب الشعبي محمود الليثي المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغنياته التي تحمل عنوان “سيبك من اللي خلع”، وتخطت مشاهدتها المليون مشاهدة خلال يومين من طرحها.

سيبك من اللي خلع كان فقري مش وش دلع غناء عصام صاصا ومحمود الليثي- توزيع كيمو الديب.

تقول كلمات الأغنية: “سيبك اللي خلع كان فقري ومش وش دلع اتشقيت بالارض اتبلع راح من بعدينا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكره يتمنى يقابلنا سيبوه يعيشلو يومين ياللي انت فاكر ان انت فرقت شوف انت فين وانا فين دلوقت يابني انت كنت مجرد وقت وعيشت لك كام يوم حلوين اصل اللي مبدأه للقرشين ما يتقلعش من الرجلين آخر الطمع هيوديك فين يابني انت عايش الدور على مين نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي ومن ساعتها انا مش ناسيكي ولا غيبتي يوم عن بالي ده انا ياما قبلت ما شوفتش يوم في جمالك بنت انتي اللي زيك مهما قولت ملكة ومقامك عالي روح قلبي دي النص اللي يخص انتي اللي ساكنه القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس ده انا بعشقك اكتر من نفسي يا نن عيني من جوه يا روحي اللمسه منك تشفي جروحي هروح وراكي مطرح متروحي بس انتي حني عليا وحسي مش كل شوية تشغل دماغك عليا انا مستعد اديك عينيه بس انت اسلك معايا مشكلتك انك دايما فاكر ان مفيش منك يابني انت الغرور هيجنك ده انت حكايتك حكاية”.

آخر أعمال محمود الليثي الغنائية

كانت آخر أعمال الفنان محمود الليثي أغنية " الغل مني هاريكم'، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية سطلانة.

تقول الأغنية:"الغل مني هاريكم بس الهزار مداريكوا بصحى وبنام وسطيكوا مخنوق ومحروق دمي ده اللقمة لو على غش أنا مش هاكل معلش عاملوني بمية وش، وإزاي معاكوا هسمي؟ مستنين وقعتي، وإزاي وأنا بصحتي؟ سكتكوا غير سكتي مش ماسك إلا يمين أنا أبيض ابن حلال وماليش في قولنا وقال السمعة عال العال وأنا ضهري رب معين مظبوط مع المظبوط، من أجل راجل أموت علشان أكون محطوط في حديد وفي دوامات شبعان على الطبلية وبقدر الأخوية مش مبدأ المادية طيرت ياما ألوفات لو ع الفلوس سداد بصرف في أي ميعاد".

محمود الليثي سيبك من اللي خلع يوتيوب عصام صاصا ومحمود الليثي

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