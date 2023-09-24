الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تأثير قرار تثبيت الفائدة الأمريكية على أسواق المال العالمية

الفائدة الأمريكية
الفائدة الأمريكية

أوضح محمد هشام المحلل الاقتصادي، تأثير انعكاس قرار تثبيت الفائدة الأمريكية على أسواق المال العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة تشديد السياسة النقدية منذ مارس من العام الماضي لتصل لأعلى مستوياته في 22 عامًا. 

وأضاف أن تأثير هذا القرار نطاق واسع علي الأسواق الأمريكية والأوروبية، موضحاً أن هناك مؤشرات للبورصة تراجعت بأكثر من 25% وكانت بأعلي نسبة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع لأعلي مستوياته منذ 20 عاماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتراجعت عوائد الذهب بعدما وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق قرابه مستويات الـ2.40 دولار للأونصة.

اسواق المال العالمية اكسترا نيوز محمد هشام الفائدة الامريكية

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