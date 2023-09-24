تأثير قرار تثبيت الفائدة الأمريكية على أسواق المال العالمية

أوضح محمد هشام المحلل الاقتصادي، تأثير انعكاس قرار تثبيت الفائدة الأمريكية على أسواق المال العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة تشديد السياسة النقدية منذ مارس من العام الماضي لتصل لأعلى مستوياته في 22 عامًا.

وأضاف أن تأثير هذا القرار نطاق واسع علي الأسواق الأمريكية والأوروبية، موضحاً أن هناك مؤشرات للبورصة تراجعت بأكثر من 25% وكانت بأعلي نسبة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع لأعلي مستوياته منذ 20 عاماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتراجعت عوائد الذهب بعدما وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق قرابه مستويات الـ2.40 دولار للأونصة.