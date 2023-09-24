الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تركيا تحرض بالحرب.. أستاذ علوم سياسية: الشعب الأرمينى يحتشد لمطالبة الحكومة بالاستقالة

أرمينيا
أرمينيا

قال الدكتور إبراهام كاسبريان، أستاذ العلوم السياسية، إن الأجواء متوترة في أرمينيا وكاراباخ على الحدود، لأن أذربيجان وتركيا تعملان بشكل متوازن ضد أرمينيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا وأذربيجان تعملان على شن حرب كبرى، على أرمينيا المستقلة، لاحتلال الإقليم الجنوبي.

إبراهام كاسبريان: نعيش أوقاتًا صعبة جدًا 

وتابع: "نعيش في وقت صعب جدا، لأن أذربيجان تغلق الحدود ومن الناحية الأخرى نرى تكدس الجيوش التركية الأذربيجانية، على الحدود مع أرمينيا".

وأكد أن هذه الأوضاع ستسفر عن فشل المحادثات الدبلوماسية، لإخماد نار التوتر لشن حرب تركية أذربيجانية على أرمينيا، لافتا إلى أن الدبلوماسية المكوكية التي تتبناها تركيا للتفاوض مع أذربيجان للتحريض على أرمينيا أمر غير طبيعي.

وواصل الدكتور إبراهام كاسبريان، أستاذ العلوم السياسية: “يجب الفصل بين السلطات الأرمينية التي فشلت في جلب السلام لتلك المنطقة، وبين الشعب الأرميني، المحتشد المطالب بالحكومة الأرمينية بالاستقالة، لأنهم يلقون اللوم على الحكومة وليس على أمريكا أو روسيا”.

أرمينيا أذربيجان تركيا حرب الحكومة الأرمينية

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