في 40 دقيقة.. القصة الكاملة لتمزيق جسد شقيقيتن في عابدين

40 دقيقة.. كانت هى المدة التي تشاجر فيها شاب أجنبي مع زوجته أمام مطعم في منطقة عابدين حتى تدخلت شقيقتها وتفاقم الأمر وزاد من حدة الخلاف فقرر الشاب إنهائه بـ طعن شقيقة زوجته بسلاح أبيض وبدفاع الأخرى عنها كان نصيبها طعنات في الصدر انتقلت خلالها للمستشفى .

تفاصيل الخلاف أمام كافيه

تعود تفاصيل المشاجرة إلى أن الشاب عاطل عن العمل ولمساعدته في استمرار الحياة خرجت «ش. آ»، 43 عامًا، سودانية الجنسية، للعمل مع شقيقتها وافتتحا مطعم بمنطقة عابدين ومنذ ذلك الحين دبت المشاكل بينهما وتركت له عش الزوجية، فقرر ملاحقتها لحل الخلاف ولم يكن يعلم أن الأمر سيزداد تعقيدًا بذهابه.

فبمجرد وصول الزوج لمكان عمل زوجته خرجت له وعلى مدار ما يزيد عن نصف ساعة كان الخلاف بينهما وصل لمستوى الحدة فخرجت الأخرى لمناداة شقيقتها ولكن وجدته يهينها فتدخلت في الأمر وهذا ما جعل الزوج يرفض تدخله ومنعها ولكن بطريقته الخاصة عندما وجه لها طعنة نافذة في الجسم أسفرت عن سقوطها على الأرض.

وفوجئت الزوجة من مشهد الدماء الذي يخرج من جسد شقيقتها وبمحاولة ضرب المتهم وجدته في حالة هياج وتعدى عليها بالضرب بالسلاح فأصابها بطعنات في صدرها وفي جسدها وفي رأسها، وتم نقلها للمستشفى وضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة وقتل شقيقة زوجته قائلًا : «بتدخل بيني وبين مراتي».

تفاصيل بلاغ قسم شرطة عابدين

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بوجود أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحًا أبيض "سكين" وفي حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، أمكن السيطرة عليـه وضبطه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض سكين.

أوضحت التحريات الأولية أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وزوجته مالكة مطعم تحمل ذات الجنسية - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسـم، حضر لمحل عملها، وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على أثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.