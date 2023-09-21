جريمة داخل “كافيه” بعابدين.. مشهد أكشن وسكين ملطخ بالدماء

شاب أجنبي يحمل سلاحًا أبيض وسط أحد شوارع منطقة عابدين، أثار حالة من الذعر بين الأهالي بعد أن تملكته حالة من الهياج وبدأ في التلويح بسكينه الملطخ بالدماء، مهددًا كل من يحاول الاقتراب منه، مُعلنًا عن طعن زوجته وقتل شقيقتها في محل عملهما بـ"كافيه".

دقائق معدودة مرت قبل أن تصل قوة من ضباط مباحث القسم وتنجح في السيطرة على المتهم وضبطه.

كافيه السبب

تحريات مباحث العاصمة كشفت أن الزوج “المتهم” وزوجته وشقيقتها جميعهم يحملون الجنسية ذاتها، وأن الزوجة تعمل برفقة شقيقتها في “كافيه” بمنطقة عابدين.

وأكدت التحريات أن المتهم طلب من زوجته ترك عملها بالمقهى إلا أنها رفضت فقرر الانتقام منها وشقيقتها وتعدى عليهما محدثا إصابتهما التي أودت بحياة شقيقة زوجته.

وتضمنت التحريات الأمنية، أن الزوجة وشقيقتها تحملان جنسية أفريقية، ويعملان في “كافيه” بمنطقة عابدين، حيث توجه إليهما الزوج المتهم ممسكا بآلة حادة وقام بالاعتداء عليهما في محل عملهما مما نتج عنه إصابة زوجته ومقتل شقيقتها في الحال.

وشرحت تحريات أمن العاصمة، أن المتهم حاول الاعتداء على زوجته إلا أن شقيقتها تدخلت للدفاع عنها فقام بطعنها مما نتج عنه مصرعها في الحال، ثم خرج أمام أحد العقارات في حالة هياج إلا أنه تم السيطرة عليه وضبطه.

قرار النيابة

من جانبها قررت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، حبس الزوج المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من شقيقة زوجته والشروع في قتل زوجته، واللتين تحملان نفس الجنسية، بمنطقة عابدين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك وأخطرت السفارة بالجريمة لحضور التحقيقات مع المتهم.

وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك، والاستعلام عن حالة الزوجة المصابة تمهيدا لسؤالها حول الواقعة وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتفريغها للوقوف على ملابسات الجريمة.

أجنبي بسكين ملطخ بالدماء في الشارع

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بوجود أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحًا أبيض "سكين" وفي حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، أمكن السيطرة عليـه وضبطه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض سكين.

وأوضحت التحريات الأولية أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وزوجته مالكة مطعم تحمل ذات الجنسية - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسـم، حضر لمحل عملها، وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على أثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.