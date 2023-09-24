بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

تعتبر الزلازل من أشد الكوارث الطبيعية تدميرًا وتأثيرًا على البشرية، ولذلك يسعى العلماء والخبراء إلى فهمها بشكل أفضل وتنبؤها قدر المستطاع، حيث نوه الخبراء بأنه ليس من الممكن حاليًا التنبؤ بدقة بموعد ومكان حدوث الزلزال، ولا حجمه، ومع ذلك، يمكن لعلماء الزلازل تقدير الأماكن التي من المحتمل أن تضربها الزلازل من خلال حساب الاحتمالات والتنبؤات .

واحد من أبرز العلماء في مجال دراسة الزلازل هو الهولندي فرانك هوغريتس، الذي اشتهر بتوقعاته الدقيقة والمبكرة للزلازل، ففي السطور التالية نتعرف على كيفية تنبؤ العلماء والخبراء بالزلازل ودور فرانك هوغريتس في هذا المجال.

كيفية التنبؤ بالزلازل:

رصد الزلازل: يتم استخدام شبكات من أجهزة رصد الزلازل حول العالم لتسجيل النشاط الزلزالي وتحديد مواقع وقوع الزلازل.

تحليل النمط الزلزالي: يتم تحليل البيانات المسجلة من أجهزة الرصد لتحديد أنماط الزلازل واستخلاص المعلومات الهامة حول العوامل المؤثرة في حدوث الزلازل.

دراسة التكوين الجيولوجي وتاريخ الزلازل: يتم دراسة التكوين الجيولوجي للمناطق المعرضة للزلازل وتحليل سجلات الزلازل السابقة لفهم أنماطها وتقدير احتمالية حدوث زلازل مستقبلية.

نمذجة الزلازل: يتم استخدام النمذجة الرياضية والحوسبة لتحليل بيانات الزلازل وبناء نماذج تنبؤية لتحديد مناطق المخاطر وتقدير شدة الزلازل المحتملة.

دور فرانك هوغريتس في معرفة الزلازل وأماكن حدوثها:

فرانك هوغريتس هو عالم هولندي مشهور بتوقعاته الدقيقة للزلازل، وذلك بفضل تطبيق نظرية "نوافذ الزمن" الخاصة به، حيث يستخدم هوغريتس سجلات الزلازل السابقة ويحلل الأنماط الزلزالية الموجودة فيها لتوقع مناطق وأوقات حدوث الزلازل المستقبلية، حيث يتوقع هوغريتس الزلازل المحتملة بناءً على تغيرات النشاط الزلزالي في مدن معينة وفترات زمنية محددة.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن تنبؤ الزلازل ليس دقيقًا بنسبة 100٪ وأن هناك عوامل عديدة ومجهولة قد تؤثر على حدوث الزلازل، ومع ذلك، فإن جهود العلماء والخبراء، بما في ذلك فرانك هوغريتس، تساعد في رفع الوعي بمخاطر الزلازل وتطوير استراتيجيات للتعامل والاستجابة لهذه الكوارث الطبيعية.

التنبؤ بالزلازل هو تحد كبير يواجه العلماء والخبراء، ولكنه يعتبر أحد المجالات البحثية المهمة في مجال علم الزلازل، حيث يستخدم العلماء العديد من الأدوات والتقنيات لتحليل بيانات الزلازل وتوقع مناطق وأوقات حدوثها.