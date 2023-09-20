زلازل وحرائق وأعاصير.. كوارث طبيعية ضربت العالم العربى فى 2023

شهد العالم العربي موجة من الكوارث الطبيعية في العام 2023، بدأت في زلزال سوريا المدمر الذي راح ضحيته آلاف القتلى من سكان الشمال الشرقي في الشام.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، بالقرب من الحدود مع سوريا، في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير، تلنه عدة هزات ارتدادية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة الكثيرين في المنطقة.

وساعد الهلال الأحمر السوري من خلال تأمين المأوى وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والمساعدات النقدية على المتضررين، كما قدم خدمات صحية بالإضافة إلى دعم الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوزيع مستلزمات النظافة.

حرائق الجزائر

وشهدت الجزائر حرائق غابات مهولة هذا الصيف، حسبما ذكر مسئول لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البلاد. وقال عبدالحميد عفرة، مندوب المخاطر في الوزارة، إن ما يقرب من 6 آلاف شخص تضرروا من حرائق الغابات، التي اندلعت بسبب المناخ الاستثنائي الذي تعرضت له البلاد.

وتأثرت الجزائر مثل العديد من دول العالم بالتغيرات المناخية، بحسب المسئول الجزائري، الذي أشار إلى أنه على عكس المخاطر الأخرى التي يشهدها العالم، فإن حرائق الغابات يمكن التنبؤ بها، ويكون العامل البشري هو السبب المباشر أو غير المباشر في حدوثها.

وتعرضت عدة مناطق شرقي الجزائر لحرائق غابات متفرقة، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، وشمل ذلك استخدام طائرات الإطفاء.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصًا بينهم 10 عسكريين بسبب حرائق الغابات التي نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.

وشهد سكان كافة أقطار الأرض خلال العام الجاري طقسًا حارًا ضاعف من فرص حصول الاحتباس الحراري، وفق ما أكده بحث جديد، وسط موجة من الأحداث المناخية القاسية طالت مناطق كثيرة في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت قناة "العربية".

زلزال المغرب

وأودى زلزال مدمر في المغرب، بلغت قوته سبع درجات وضرب منطقة جبال الأطلس الكبير، بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف وأوقع أكثر من 5500 مصاب، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

وأطاح الزلزال، الأقوى من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960، بالبنية التحتية للقرى النائية في المنطقة الجبلية الوعرة، ودمر المنازل وتسبب في انقطاع الكهرباء، تاركًا سكان هذه القرى في معاناة مع اقتراب الأجواء الباردة في الأشهر القليلة القادمة، وتسبب في انهيار جزئي أو كلي لنحو 50 ألف منزل.

كارثة درنة

وعاشت ليبيا كارثة مماثلة، إذ وصلت العاصفة "دانيال" إلى الساحل الشرقي لليبيا وضربت مدينة بنغازي قبل أن تتجه شرقا نحو مدن في الجبل الأخضر والمرج والبيضاء وسوسة ودرنة وهي المدينة الأكثر تضررًا.

وانهار السدان الرئيسيان على نهر وادي درنة الصغير ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمرت جسورًا وجرفت العديد من المباني مع سكانها وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين.

زلزال تونس

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي إن الهزة كانت على الساعة 3 و35 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وبحسب التحاليل الأولية، تم تحديد مركز الرجّة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.