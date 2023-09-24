الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق "حياة كريمة" يوزع المياه المعدنية على العاملين بحملات النظافة في أسوان

توزيع المياه
توزيع المياه

حرص فريق عمل مؤسسة "حياة كريمة" على توزيع المياه المعدنية المثلجة على العاملين والفنيين والمشرفين بحملات النظافة الذين يجوبون الشوارع والمناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشأن تلافي كل الملاحظات التي يتم رصدها في الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظ بمختلف الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الداخلية والرئيسية. 

رفع 350 طن قمامة

ونجحت جهود الحملات المكبرة في رفع أكثر من 350 طنًا من القمامة والمخلفات بمناطق الإسكان المميز بمنطقة حي العقاد، وإسكان الأوقاف بحي الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى رفع التراكمات بأحياء غرب وجنوب، وتنفيذ أعمال الكنس ورفع المخلفات ورش المياه وذلك بواسطة 70 عاملًا ومشرفًا وفنيًا وسائقًا مدعمين بأكثر من 20 سيارة ومعدة للنظافة. 

وتواصل الحملة فعالياتها على مدار الأيام المقبلة لإظهار الوجه الجمالي والحضاري على أكمل وجه. 

وتتم الحملة تحت إشراف كلا من اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة ومتابعة من المهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ونوابهم، بالتعاون مع الصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.   

حياة كريمه المياه المعدنية بحملات النظافة العاملين أسوان

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