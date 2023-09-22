الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسواني عن "حياة كريمة": "الحكومة بتبني وتعمر"

محررة الدستور في
محررة الدستور في قرى حياة كريمة

ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحويل كل آمال وأحلام أهالي قرى محافظة أسوان إلى واقع ملموس.

وفي السياق، حاور "الدستور" عددًا من أهالي قرى "حياة كريمة" حول المشروعات التي تم إنشاؤها حديثًا في القرى، ودعمهم لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يقول الحاج محمد علي الصغير، من أهالي قرية الحرية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إن من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه للحكم لا تعد ولا تحصى، ومن أبرزها تطوير خط السكك الحديدية.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الدستور" أن من ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا المدن الجديدة مثل (أسوان الجديدة، الأقصر الجديدة، سوهاج الجديدة)، قائلاً: "الحكومة بتبني وتعمر".

واستكمل "الحج محمد" أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط ويحاول رفع المعاناة عن كاهله، حيث أصدر قرارا برفع المعاشات، مضيفا: “احنا معاشتنا في أول ما جيه السيسي كانت ٧٠٠ جنيه ودلوقتي وصلت ٤ ألاف جنيه”.

مبادرة حياة كريمة مشروعات كبري لحياة كريمة فى أسوان دعم أهالى أسوان لرئيس الجمهورية إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار الرئيس السيسي لزيادة المعاشات

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