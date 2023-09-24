القصة الكاملة لهاشتاج "عتق رقبة حازم عبد الله المطرفي" التي أثارت جدلًا في السعودية

تصدر هاشتاج “عتق رقبة حازم عبد الله المطرفي” تويتر، وغرد العديد من المواطنين في السعودية حول هذه القصة، في هذا السياق ترصد “الدستور” القصة الكاملة ومن هو هذا الشخص الذي تصدر تريند تويتر.

اقرأ أيضًا

القصة لما تكن وليدة اللحظة ولكنها من سنوات عدة ولكن قد تم فتح أوراقها مجددًا عقب الحكم فيها، تعود قصة حازم عبدالله المطرفي كانت من سنوات ماضية ، حسبما أعلنت المواقع السعودية عن المشكلة والقصة فقد أكدت أن بداية المشكلة كانت عندما اشتعلت نيران الخلاف بين قبيلتين سعوديتين، وشد الخلاف كثيرًا حتى وصل إلى إزهاق روح أحد أفراد القبيلة على يد حازم المطرفي وهو الذي يتعاطف معه رواد مواقع السوشيال ميديا الآن مطالبين عتق رقبته.

كان السبب الحقيقى وراء المطالبات هو سبب قديم حيث أن في هذه الواقعة كان حازم صغير السن حيث لم يتجاوز سن السادسة عشرة، وقتل هذا الشخص بطريقة غير مقصودة وبسبب تلك الحادثة المأساوية، دخل حازم السجن وهو لا يزال في عمر السادسة عشرة عامًا.

خلال الأيام الماضية تمت محاكمته وصدر قرار في هذه القصة التى شغلت الرأى العام في السعودية وتم اعتبار أهل الدم مستحقين للتعويض، وطُلب دفع مبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي لأهل القتيل، كجزاء لما حدث ومن أجل عتق رقبة حازم المطرفي حتى تدخل العديد من أهل السعودية والمشاهير منهم ولكن كل هذا لم يشفع له.

ولكن بعد أن تصدرت القصة تريند تويتر وأصبحت حديث السوشيال ميديا بالاضافة إلى حديث مغردون تويتر عنها في السعودية وأنتشار الفيديوهات التى تتوسل للعائلة التي معها الحق تم تخفيض المبلغ المطلوب إلى 12 مليون ريال سعودي، وحسب ما تم نشره على مواقع سعودية عدة بشأن القصة فإنه قد تم سداد باقي المبلغ من الدية من قبل الأمير عبد العزيز بن فهد.