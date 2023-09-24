الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل مثير بين أرسنال وتوتنهام بهدفى سون وساكا

أرسنال وتوتنهام
أرسنال وتوتنهام

تعادل أرسنال مع نظيره توتنهام بهدف لكل فريق، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.
وذهب الاستحواذ لصالح السبيرز بنسبة 56% مقابل 44% للجانرز أصحاب الأرض.

وسجل سون هدفا مبكرا لتوتنهام بالدقيقة 3، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 16 استغل نيكتياه خطأ أوديجي، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء وتصدى لها فيكاريو.

وتقدم ساكا لصالح أرسنال بالدقيقة 26، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بكريستيان روميرو وتحولت بالخطأ في مرماه.

وأضاع جابرييل خيسوس فرصة تهديف حقيقية بالدقيقة 31، بعدما استغل خطأ ماديسون وانفرد بمرمى فيكاريو لكن سدد فوق المرمى بغرابة.

وبالدقيقة 37 تصدى دافيد رايا ببراعة، لتسديدة جونسون.

ومنح سون هيونج مين التعادل لصالح السبيرز بالدقيقة 42، بتسديدة متقنة بعد تمريرة ماديسون داخل منطقة الجزاء.
 

تشكيل ديربي لندن.. خيسوس يقود أرسنال والنني بديلًا.. وسون في هجوم توتنهام

 

ويعود نجمنا المصري محمد النني للظهور مع أرسنال بعد تعافيه من الإصابة، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم نيكيتياه ويجاوره جابرييل خيسوس وبوكايو ساكا.

تشكيل أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - فابيو فييرا - مارتين أوديجارد

في خط الهجوم: نيكتياه - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس

 

تشكيل توتنهام لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

خط وسط الملعب: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

في خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - براندن جونسون

ارسنال توتنهام خيسوس ساكا سون

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