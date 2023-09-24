أقرته وزارة الصحة.. موقع نتيجه تكليف أطباء الأسنان

يبحث العديد من المواطنين عن موقع نتيجه تكليف أطباء الأسنان، حيث يتصدر محركات البحث موقع نتيجة تكليف أطباء الأسنان في هذا السياق ترصد “الدستور” كل التفاصيل عن هذا التكليف والمسئولة عنه وزارة الصحة.

تكليف أطباء الأسنان 2023

وحسبما أعلنت وزارة الصحة فإنه قد يعتبر تكليف أطباء الأسنان 2023 هو تكليف إلزامي وتتولى وزارة الصحة والسكان مهمة تنظيم عملية الطلاب الخريجين من كلية طب الأسنان، حيث يتم توزيع الطلاب بناء على رغباتهم التي يقومون بتسجيلها مع موعد فتح باب تسجيل الرغبات للتكليف، وحسبما أعلنت وزارة الصحة حول هذا الموقع فإنه قد تعلن وزارة الصحة والسكان مع كل عام عن فتح باب تسجيل الرغبات الخاصة بحملة مؤهل كلية طب الأسنان، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي تخصصه الوزارة.

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ويتم هذا التكليف على طلاب كلية طب الأسنان مع انتهاء الطلاب من سنوات الدراسة في الكلية، حيث يتم الطالب لمدة عامين بشكل إلزامي ويتوجب على الخريج قضاء فترة تكليف في المكان الذي حددته له وزارة الصحة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقدم لحركة التنسيق لتكليف أطباء الأسنان دفعة 2021 خريجي (فبراير - يونيو - سبتمبر) والذين أتموا سنة الامتياز، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعات في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات / المجموعة/ الرغبات /التوزيع الجغرافي) للعمل بوحدات الوزارة في المحافظات وبعض الجهات الخارجية.

رابط تكليف أطباء الأسنان 2023

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الأطباء خريجي دفعة 2021 التقدم بالطريقة الإلكترونية بالإنترنت من خلال الموقع التالي http://mhealth.cu.edu.eg/

1- إدخال البيانات الأساسية للطبيب خلال الفترة من 6 يوليو إلى 20 يوليو 2023.

2- استيفاء الرغبات خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 17 أغسطس 2023، على أن تظهر النتيجة في سبتمبر.

‏وأوضحت أنه في حال عدم الرغبة في استلام التكليف ‏يتم استيفاء نموذج الإقرار الخاص بذلك من خلال الإنترنت.