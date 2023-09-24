المواد الغذائية: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيتها المناسب لتخفيف العبء على المواطن

صرح حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة والتي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تسهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصرية التي تعاني من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، الذي أرهق جيوب الغالبية العظمي من المستهلكين.

قرارات الرئيس السيسي تسهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

برامج الحماية الاجتماعية المقدمة كل فترة تسهم في تحسين دخل المواطنين وتوفير حياة آدمية لهم

أوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة تسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرًا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة آدمية لهم.

وأكد المنوفي أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين، وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.