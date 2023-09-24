قطار إنتر يواصل انتصاراته وتصدر الكالتشيو بفوز سهل على إمبولى

واصل إنتر سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، وحقق فوزًا سهلًا على نظيره إمبولي بهدف نظيف اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وواصل إنتر تصدره الكالتشيو بالعلامة الكاملة من 5 انتصارات برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ميلان صاحب الوصافة بـ12 نقطة.

وتلقى إمبولي الهزيمة الخامسة في الدوري منذ انطلاقته ليواصل تذيله جدول ترتيب الدوري بدون نقاط حيث بات النادي الوحيد الذي لم يسجل أي فوز أو تعادل.

هدف اللقاء الوحيد سجله فيدريكو دي ماركو ظهير إيسر النيراتزوري، بالدقيقة 51 بتسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل إنتر.. بافارد وفراتسى أساسيان أمام إمبولى فى الدوري الإيطالي

وبدأ بنجامين بافارد وفراتسي أساسيًا في تشكيل النيراتزوري، بينما يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، فراتسي، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو، تورام

وكان إنتر قد حقق فوزا كبيرا على نظيره ميلان بنتيجة 5-1، في ديربى الغضب الذي جمع الفريقين على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

كان الإنتر قد تعادل مؤخرا خارج ملعبه مع ريال سوسيداد 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.