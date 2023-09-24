أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إمبولي ظهر اليوم في إطار لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويبدأ بنجامين بافارد وفراتسي أساسيًا في تشكيل النيراتزوري، بينما يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

تشكيل إنتر.. بافارد وفراتسي أساسيان أمام إمبولي في الدوري

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، فراتسي، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو، تورام

ويتربع إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة أول 4 جولات من الموسم الحالي للمسابقة.

وحقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على نظيره ميلان بنتيجة 5-1، في ديربى الغضب الذي جمع الفريقين على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ونجح إنتر في مواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوز عريض على حساب نظيره فيورنتينا بنتيجة 4-0 خلال فعاليات اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الإنتر تعادل مؤخرا خارج ملعبه مع ريال سوسيداد 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.