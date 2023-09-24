الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل إنتر.. بافارد وفراتسي أساسيان أمام إمبولي في الدوري

بافارد
بافارد

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إمبولي ظهر اليوم في إطار لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويبدأ بنجامين بافارد وفراتسي أساسيًا في تشكيل النيراتزوري، بينما يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

تشكيل إنتر.. بافارد وفراتسي أساسيان أمام إمبولي في الدوري

 

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، فراتسي، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو، تورام

 

ويتربع إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة أول 4 جولات من الموسم الحالي للمسابقة. 

وحقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على نظيره ميلان بنتيجة 5-1، في ديربى الغضب الذي جمع الفريقين على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي. 

ونجح إنتر  في مواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوز عريض على حساب نظيره فيورنتينا بنتيجة 4-0 خلال فعاليات اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي. 

 

وكان الإنتر تعادل مؤخرا خارج ملعبه مع ريال سوسيداد 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

 

 

 

تشكيل انتر إنتر بافارد فراتسي إمبولي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة

مرتبط بالسعوديين.. صندوق استثمارى عربى يقدم عرضًا لشراء إنتر ميلان

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

السادات والشاذلي على خط المواجهة.. من المسؤول عن ثغرة الدفرسوار؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

حقيقة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

مصرع أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك في الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»