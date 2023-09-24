الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية فى الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

ضبط رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية استهدفت عددا من ثلاجات حفظ السلع الغذائية، والمحلات التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عدد من قضايا الغش التجاري، واحتكار سلع عن البيع.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 

لحوم مجهولة المصدر حملة تموينية الجيزة مباحث التموين مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

وعدهن بالعمل "موديلز".. ضبط شاب ابتز مراهقات بفيديوهات فاضحة

"مش بتسمع الكلام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل والدتها فى بولاق الدكرور

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انقلاب "ميكروباص أكتوبر"

جريمة داخل “كافيه” بعابدين.. مشهد أكشن وسكين ملطخ بالدماء

النيابة تعاين محلًا تجاريًا اشتعلت به النيران فى منشأة القناطر

"حاميها حراميها".. ضبط عامل سرق محل مصوغات ذهبية فى أكتوبر

نجاة سائق في حادث أعلى الدائري وتفاصيل العثور على جثة شاب بالسلام

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف

أمين مساعد مستقبل وطن بدمياط: السيسي أسس لدولة المواطنة واهتم بذوي الهمم

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة