"الزراعة": البطاطس ثانى أكبر محصول تصديرى مصرى بعد الموالح

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة مشروعات للتوسع الزراعى، وأيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الهامة لمكافحة الأمراض في المحاصيل الزراعية، ومنها مكافحة العفن البني في البطاطس.

البطاطس ثانى أكبر محصول تصديرى مصرى

من جهتها، قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البطاطس يعد ثاني أكبر محصول بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة من مصر.

وأشارت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني إلى أن العام الماضي قد شهد تصدير ما يقرب من مليون طن، وذلك بفضل الجهود المبذولة التي أهّلت المعامل التابعة للمشروع في الحصول على شهادة الأيزو عام 2020.

الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البنى فى البطاطس

وأكدت مدير المشروع أن هناك عددا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس، من أهمها: اختيار الأصناف المقاومة، يحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن البني، لافتة إلى أنه يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علميًا والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض.

وأضافت أن من بين تلك الإجراءات، أيضا، إدارة المحاصيل: حيث يتطلب ذلك تطبيق ممارسات زراعية جيدة مثل تناوب المحاصيل وتقويم التربة وضمان تهوية جيدة للحقول، كذلك التحكم في الرطوبة.

وأشارت إلى أهمية الفحص الدوري، بحيث ينبغي على المزارعين فحص البطاطس بانتظام للكشف المبكر عن أي علامات للعفن البني واتخاذ الإجراءات المناسبة فورًا.

فحص مليون و32 ألف طن من البطاطس

وبلغ إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة. وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.