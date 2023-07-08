ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: ٦٤٢ الف فدان اجمالي المساحات الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية

مشروع حصر ومكافحة
مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني

اعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت حوالي ٩٩٢ الف و ٨١٨ طن، باجمالي عدد عينات حوالي ٣٨ الف و ٨١٦ عينة، من بينها  حوالي ٩٩ الف و ٦٤٠ طن، تمثل ٣٩٢٠ عينة، تم فحصها خلال شهر يونيو، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي وروسيا وعدد من الدول العربية.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان عدد عينات الفحص الظاهري لمحصول البطاطس لعمر 75 يوم من الزراعة، بلغت حتى الآن حوالي 7947 للشتوي، و 3849 للصيفي، بينما عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي بطاطس الكسر المحلي (الثلاجات) خلال شهر يونيو بلغت 3480 طن، باجمالي عدد عينات 174 عينة.

واضافت الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن 642 ألف فدان، كما  بلغ اجمالي ما تم صيانته من المناطق الخالية من مرض العفن البني حوالي 7234 فدان، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية  68 الف فدان، ومساحة زراعات العروة الصيفية 36 الف فدان.

وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، قالت بلابل انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كما تم تحميل عدد (260) صورة فضائية بمساحة (41) الف كيلو متر مربع خلال شهر يونيو ، ليصبح الاجمالى عدد (1500) صورة فضائية بمساحة (4 مليون و41 الف) كيلومتر مربع لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، لافتة الى انه يتم متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023-2024 وادخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (25 حوشه، 480 بيفوت) بمساحة (36 الف فدان). 
واوضحت بلابل انه يتم ايضا متابعة الحصاد للعروة الصيفية لموسم (2022-2023) حيث تم متابعة حصاد عدد (200) جهاز يومياً من خلال منصة planet خلال شهر يونيو، وتحرير عدد محاضر (4901 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي (12322 محضر حصاد لعدد 393 جهاز) حتى تاريخه، كما يتم عمل التحليلات اللازمة (ملوحة التربة – رطوبة النبات – صحة النبات) على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، فضلا عن رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين واصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.

اصحاب الشركات الاتحاد الأوروبي البيانات الجغرافية الدول العربية العروة الصيفي الفحص الظاهرى دول الاتحاد الأوروبي محافظات الجمهورية محصول البطاطس

الأكثر قراءة

"تاج" تامر حسنى يتصدر عربيًا بربع مليار جنيه إيرادات

"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر محققًا إيرادات قياسية

مهرجان العلمين الجديدة.. أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

"الخشت": ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بطب قصر العينى

روسيا: واشنطن لا تُدرك خطورة أفعالها.. والعالم يقترب من حرب عالمية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى