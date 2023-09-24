الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يطيح بـ5 إرهابيين بشمال العراق

عناصر من الأمن العراقي
عناصر من الأمن العراقي

أعلن  العراق، اليوم الأحد، عن الإطاحة بخمسة إرهابيين ينتمون لـ محافظة نينوى شمال البلاد. 

وذكر بيان للخلية الإعلام الأمني العراقي أن وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى تلقت معلومات بتواجد مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب في إحدى مناطق محافظة نينوى.

كتيبة أبي عبيدة الانغماسية

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين، مشيرًا إلى أنه من خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ(ديوان الأمن وكتيبة أبي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة)، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية.

وتابع أن المتهمين دونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية، لينالوا جزاءهم العادل.

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عصابات داعش الإرهابية

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن القبض على إرهابي داخل أحد فنادق العاصمة، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يعمل على تقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى إلى عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان، أن عملية القبض جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها كتائبها المختصة بأمن المرافق السياحية ضمن العاصمة بغداد جانب الرصافة.

وأضافت أن المتهم اعترف صراحة بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية، وتكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى، حيث تم تدوين أقواله وأحيل إلى الجهات المعنية استعدادًا لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل.

استهداف هدف نوعي لتنظيم داعش

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استهداف هدف نوعي لتنظيم داعش الإرهابي بواسطة طائرات إف 16 العراقية.

وذكرت، في بيان، أن الضربة الجوية خلفت خسائر في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وأحالت الهدف إلى رماد.

وتعهدت قيادة العمليات المشتركة بأن تكون دائمًا بالمرصاد للإرهاب وعناصره وأوكاره.

العراق أعلن هزيمة تنظيم "داعش"

ورغم أن العراق أعلن عن هزيمة تنظيم "داعش" على أراضيه في 2017، فإنه ما زال بإمكان الجماعات الإرهابية التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقًا للأمم المتحدة.

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