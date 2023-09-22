الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كردستان العراق: أكثر من 350 إصابة بالكوليرا منذ مطلع سبتمبر

كردستان العراق
كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في كردستان العراق، اليوم الجمعة، أن أكثر من 350 إصابة بالكوليرا بالإقليم منذ مطلع الشهر الحالي، وفق وكالة رووادو الكردية. 

وقال وزير الصحة العراقي، الجمعة، إن التزاماتهم تجاه حكومة إقليم كوردستان، بموجب الموازنة الاتحادية، تقتصر على توفير الأدوية ولا تمتد إلى النفقات الأخرى، حسبما أفادت الوكالة الإخبارية الكردية في العراق. 

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة رووداو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “علاقتنا مع وزارة الصحة في الإقليم تتعلق فقط بتكلفة الحوكمة، والتي تشمل الدواء فقط”.

وقال الحسناوي إن النفقات الأخرى مثل شراء الأجهزة الطبية وتغطية التكاليف الإدارية وبناء مستشفيات جديدة هي من واجبات وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان لأن لها ميزانيتها المستقلة.

وأقر البرلمان العراقي في يونيو الماضي، موازنة مثيرة للجدل لثلاث سنوات، تبلغ حصة إقليم كردستان منها 12.6 بالمئة، ومع ذلك، لم تحل النزاعات المالية طويلة الأمد بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية.

بغداد واربيل 

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وفي السياق ذاته، اتهمت أربيل بغداد بعدم إرسال الأموال المطلوبة لدفع رواتب القطاع العام. توصلت الحكومتان إلى اتفاق قرض وأعلنت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد ، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى البالغة 700 مليار دينار ستستخدم لدفع رواتب شهر يوليو. ولم يحصل موظفو الخدمة المدنية في المنطقة على رواتبهم عن شهري يوليو وأغسطس.

وكانت قد تفاقمت المشاكل الاقتصادية في إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة بعد أن أوقفت تركيا تدفق النفط الخام الكردي إلى ميناء جيهان في مارس عقب حكم أصدرته محكمة تحكيم في باريس، مما تسبب في خسائر لحكومة إقليم كردستان بمليارات الدولارات.

وفي السياق ذاته، عُقد مؤتمر لمدة يومين في السليمانية لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد في إقليم كردستان، حيث لا تزال وصمة العار قائمة إلى حد كبير، حضره مسؤولون عراقيون وأكراد ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى أسر الأطفال المصابين بالتوحد، لافتة الى ان المؤتمر الوطني للتوحد في العراق (NACIQ)، نظمته مؤسسة ميرج للتدريب والدراسات الاستراتيجية، وكان الأول من نوعه في العراق وإقليم كردستان.

وزارة الصحة في كردستان العراق أكثر من 350 إصابة بالكوليرا الإقليم ذ مطلع الشهر الحالي

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