الأحد 24 سبتمبر 2023
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خبيرة اقتصادية: الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحفيز الاستثمار الصناعي (فيديو)

الاستثمار الصناعي
الاستثمار الصناعي

كشفت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، عن إجراءات الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار الصناعي، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحفيز الاستثمار الصناعي بهدف رفع النمو الاقتصادي ما بين 7% إلى 9%، لتوفير فرص عمل تؤدي إلى خفض معدلات البطالة، التي تسهم في نمو الناتج الاقتصادي الإجمالي.

وأضافت رمسيس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القرارات تتراوح بين قرارات تتعلق بإنشاء وحدات برئاسة مجلس الوزراء للتراخيص، وقرارات للبنية التحتية، والبنية التكنولوجية، والإعفاءات الضريبية، وتنمية المرافق.

الدولة تولي اهتمامًا بالصناعات الاستراتيجية

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالصناعات الاستراتيجية، خاصة التي لديها القدرة على المنافسة، وتتوافر لديها المواد الخام، وأيضًا هناك اهتمام من قبل الدولة للصناعات المكملة، والتي تساهم في عمل طفرة قوية جدًا بشأن التصدير.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن هناك محاولة لمد جسور التعاون بين الدولة والصناعة، لمساعدتها ضد مخاطر التعثر، والتواصل بالأسواق العالمية، وهناك اهتمام من قبل الدولة على توفير كل الفرص الاستثمارية على الإنترنت من أجل توافر فرص التصدير والاستيراد.

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